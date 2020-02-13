Кучер назвал козырь Шахтера, который может помочь пройти Бенфику в Лиге Европы

Бывший защитник Шахтера Александр Кучер оценил шансы "горняков" на победу в двухматчевом противостоянии с Бенфикой в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Будет трудно, но, конечно, хочется, чтобы Шахтер прошел дальше. У "горняков" сейчас нет игровой практики, а Бенфика наоборот на ходу. Это, наверное, самый большой минус для Шахтера.

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Нужно удачно сыграть в Харькове, тогда, думаю, можно будет ожидать положительный исход этого противостояния. Каштру знает Бенфику, играл против нее не один раз. Его опыт, конечно же, является большим плюсом для Шахтера", – подчеркнул Кучер в комментарии Сегодня.

Напомним, матчи Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля. Первый матч "горняки" проведут дома, а начало игры в 20:00.

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