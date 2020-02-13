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Шахтар – Бенфіка: португальці зазнали нової втрати – гравцю довелось призупинити кар'єру

11:34 583 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: португальці зазнали нової втрати – гравцю довелось призупинити кар'єру
Габріель / ASF

Півзахисник Бенфіки Габріел вибув на невизначений термін та пропустить поєдинок проти Шахтаря.

 

Хавбек Бенфіки Габріел призупинив кар'єру через серйозні проблеми із зором, інформує офіційний сайт "орлів".

Бенфіка зазнала серйозної втрати на матчі проти Шахтаря

Гравець пройшов необхідні тести, після яких було виявлено проблеми з мозковими нервами, через що у нього виникає двоїння в очах. На цей момент неможливо визначити термін відновлення Габріела.

Півзахисник перебуватиме під наглядом лікарів і виконуватиме фізичні завдання, які вважатиме необхідними. Додамо, що проблеми зі здоров'ям у бразильця розпочались після матчу Кубка Португалії проти Фамалікану, який відбувся 4 лютого.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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Теги
Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Габріел Габріел
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