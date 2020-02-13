Шахтар – Бенфіка: португальці зазнали нової втрати – гравцю довелось призупинити кар'єру

Півзахисник Бенфіки Габріел вибув на невизначений термін та пропустить поєдинок проти Шахтаря.

Хавбек Бенфіки Габріел призупинив кар'єру через серйозні проблеми із зором, інформує офіційний сайт "орлів".

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Гравець пройшов необхідні тести, після яких було виявлено проблеми з мозковими нервами, через що у нього виникає двоїння в очах. На цей момент неможливо визначити термін відновлення Габріела.

Півзахисник перебуватиме під наглядом лікарів і виконуватиме фізичні завдання, які вважатиме необхідними. Додамо, що проблеми зі здоров'ям у бразильця розпочались після матчу Кубка Португалії проти Фамалікану, який відбувся 4 лютого.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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