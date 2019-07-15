Кучер може стати гравцем Карпат

Колишній захисник Шахтаря може повернутися в рідний чемпіонат.

Карпати зацікавлені у запрошенні Олександра Кучера, інформує SportArena.

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З 1 липня центрбек перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з турецьким Кайсеріспором, де він провів останні два сезони. "Леви" спробують домовитися з 36-річним гравцем, який має величезний досвід виступів на найвищому рівні.

Нагадаємо, Кучер сім разів ставав чемпіоном України у складі донецького Шахтаря.

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