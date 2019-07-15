Кучер может стать игроком Карпат

Овертайм — 13:00 144
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата
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Барселона официально представила Гризманна – форвард выбрал игровой номерИспания — 14 июль 992
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Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с АталантойИталия — 14 июль 585
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Лунин снова на высоте в Реале, нашел еще 2-х звездных друзей, но приближается к аренде – назван амбициозный клубИспания — 14 июль 2435
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Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонівАнглия — 14 июль 318