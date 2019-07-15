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Кучер может стать игроком Карпат

11:01 342 Читати українською
Кучер может стать игроком Карпат

Бывший защитник Шахтера может вернуться в родной чемпионат.

Карпаты заинтересованы в приглашении Александра Кучера, информирует SportArena.

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С 1 июля центрбек находится в статусе свободного агента после завершения контракта с турецким Кайсериспором, где он провел последние два сезона. "Львы" попытаются договориться с 36-летним игроком, который имеет огромный опыт выступлений на самом высоком уровне.

Напомним, Кучер семь раз становился чемпионом Украины в составе донецкого Шахтера.

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Теги
Трансферы Карпаты Карпаты Кайсериспор Кайсериспор Александр Кучер Александр Кучер Шахтер Шахтер
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