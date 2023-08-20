Команда Олександра Кучера у четвер вилетіла з Ліги Європи, розписавши нічию зі Славією після виїзних 0:3 у Празі. За кілька днів СК Дніпро-1 протистоятиме словацькому Спартаку Трнава вже у Лізі конференцій, а сьогодні віце-чемпіон України екзаменував новачка УПЛ – київську Оболонь.

Команда Валерія Іващенка важко стартувала в Прем'єр-лізі – нічия з Колосом у першому турі та поразки від Динамо і Чорноморця. Дніпро-1 зіграв лише два матчі чемпіонату – вирвана на останніх хвилинах перемога над Поліссям і нічия з Минаєм, здобута завдяки пенальті в доданий час.

Олександр Кучер випустив Даніеля Ківінду з перших хвилин. 18-річний форвард дебютував у стартовому складі СК Дніпро-1, а Олександр Філіппов залишився в резерві. Там же опинився ще один новачок – Маркос Андре. Проблемну позицію у центрі оборони закрив Василь Кравець, адже Сарапій пропускав гру через дискваліфікацію.

Саме Ківінда мав перший момент у зустрічі. На 10-й хвилині Даніель виграв верхову боротьбу, але головою пробив вище з лінії воротарського. Оболонь в атаку на старті гри не ходила, але той же Тарануха активно пресингував Кінарейкіна, не даючи йому розпочати атаки.

Але план Валерія Іващенка швидко зазнав краху. Рубчинський пробив по воротах, але впав після контакту з ногою суперника. На перший погляд, все було чисто, але повтори змусили засумніватися. Втім, арбітр Микола Балакін призначив пенальті (VAR на матчі не було). Олександр Піхальонок виконав його бездоганно. 1:0 на користь Дніпра-1 вже на 16-й хвилині.

Команда Кучера продовжувала атакувати. Білл трохи не дотягнувся на закидання з глибини. У Оболоні Тарануха хотів виконати ефектний удар через себе – заблокували. Дніпровська команда створила ще кілька напівмоментів до перерви, але рахунок більше не змінився. 1:0 після першого тайму. Доволі інертного, що можна частково пояснити спекою – на момент початку гри температура повітря в Ужгороді складала +36.

На другий тайм замість Ківінди вийшов Філіппов, але для команди Кучера все одразу пішло не так – забила Оболонь. Не минуло й хвилини, як Тарануха пробив поміж рук Кінарейкіну. Помилка в центрі поля, невдала гра голкіпера господарів і 1:1 на табло.

Це явно не входило у плани віце-чемпіона, який, можливо, хотів зекономити сили перед матчем Ліги конференцій у Словаччині. СК Дніпро-1 пішов уперед, але без реальних моментів. Ударам Сватка і Лєднєва бракувало влучності.

Натомість Черненко наважився на удар ледь не з центра поля і цілком міг застати зненацька Кінарейкіна. Пощастило юному кіперу, що м'яч полетів повз ворота. А от після удару Груші Яків врятував команду, потягнувши м'яч із ближнього кута.

Але на 83-й хвилині і він був безсилий. Груша розкішним пасом вивів Ігоря Краснопіра віч-на-віч із Кінарейкіним. Далі – справа техніки. 2:1 на користь Оболоні! Тарануха ще й третій забив, але зробив це з офсайду.

2:1 – команда Валерія Іващенка оформила камбек і здобула першу перемогу після повернення в УПЛ. Оболонь набрала 4 очки після 4-х турів. У СК Дніпро-1 теж 4 бали, але у трьох зіграних матчах.

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