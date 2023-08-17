Кубок України: результати жеребкування 4-го раунду – клуби УПЛ вступають у боротьбу
У четвер, 17 серпня, відбулося жеребкування 4-го попереднього раунду Кубка України 2023/24. Результати – у цій новині на "Футбол 24".
На цій стадії змагань зіграють 16 команд. Це 8 представників УПЛ (9-16 місця за рейтингом) та 8 переможців 3-го попереднього раунду. Перед жеребкуванням, яке стартувало 17 серпня о 13:00, усі команди були поділені на два кошики і три групи за географічним принципом.
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Переможці попереднього раунду: Епіцентр, Агробізнес, Гірник-Спорт, Лівий Берег, ФСК Маріуполь, Вікторія, Звягель, Скала 1911.
Клуби УПЛ: Колос, Чорноморець, Металіст 1925, Верес, Полісся, ЛНЗ, Оболонь, Рух.
Результати жеребкування 4-го раунду Кубка України:
Скала 1911 – Рух
Агробізнес – Полісся
Епіцентр – Верес
ФСК Маріуполь – Колос
Звягель – Оболонь
Лівий Берег – Чорноморець
Гірник-Спорт – Металіст 1925
Вікторія – ЛНЗ.
Матчі четвертого попереднього раунду Кубка України відбудуться 23 серпня (базова дата). Переможці вийдуть в 1/8 фіналу, де до них приєднаються 8 клубів УПЛ із найкращим рейтингом (зокрема, Динамо та Шахтар). Фінал Кубка України 2023/24 запланований на 15 травня наступного року.