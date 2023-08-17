У четвер, 17 серпня, відбулося жеребкування 4-го попереднього раунду Кубка України 2023/24. Результати – у цій новині на "Футбол 24".

На цій стадії змагань зіграють 16 команд. Це 8 представників УПЛ (9-16 місця за рейтингом) та 8 переможців 3-го попереднього раунду. Перед жеребкуванням, яке стартувало 17 серпня о 13:00, усі команди були поділені на два кошики і три групи за географічним принципом.

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Переможці попереднього раунду: Епіцентр, Агробізнес, Гірник-Спорт, Лівий Берег, ФСК Маріуполь, Вікторія, Звягель, Скала 1911.

Клуби УПЛ: Колос, Чорноморець, Металіст 1925, Верес, Полісся, ЛНЗ, Оболонь, Рух.

Результати жеребкування 4-го раунду Кубка України:

Скала 1911 – Рух

Агробізнес – Полісся

Епіцентр – Верес

ФСК Маріуполь – Колос

Звягель – Оболонь

Лівий Берег – Чорноморець

Гірник-Спорт – Металіст 1925

Вікторія – ЛНЗ.

Матчі четвертого попереднього раунду Кубка України відбудуться 23 серпня (базова дата). Переможці вийдуть в 1/8 фіналу, де до них приєднаються 8 клубів УПЛ із найкращим рейтингом (зокрема, Динамо та Шахтар). Фінал Кубка України 2023/24 запланований на 15 травня наступного року.