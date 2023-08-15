Відбулися 7 з 8 матчів чергової стадії Кубка України. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Кубок України 2023/24, третій попередній етап

Кудрівка – ФСК Маріуполь – 2:2, 6:7 в серії пенальті

Голи: Кулик, 4, 74 – Пентелейчук, 49, 83 (пен.)

Звягель – ЮКСА – 4:0

Голи: Ндукве, 4, Ващишин, 25 (пен.), Фесенко, 27, Волинець, 78

Прикарпаття – Епіцентр – 1:2

Голи: Француз, 88 (пен.) – Бендера, 22, Мороз, 76

Тростянець – Гірник-Спорт – 1:2

Голи: Сліпухін, 63 – Нижник, 52, Гора, 90+3

Інгулець – Вікторія – 0:1

Гол: Долінський, 19

Локомотив – Лівий Берег – 0:2

Голи: Литовченко, 7, Войцеховський, 70

Миколаїв – Агробізнес – 1:3 у додатковий час

Голи: Цюпка, 50 – Волков, 8, Равлик, 105, Кузьмін, 120+4

Кудрівка і ФСК Маріуполь обмінялися дублями у основний час, а потім справа дійшла до серії пенальті. У лотереї сильнішим виявився представник Першої ліги. Через повітряну тривогу зустріч розтягнулась на майже 4 години (затримки були і в інших матчах).

Звягель продовжує знищувати все на своєму шляху. Підопічні Юрія Максимова у 4 матчах нинішнього сезону настріляли вже 20 голів. Черговою жертвою стала ЮКСА.

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Епіцентр і Гірник-Спорт пройшли далі з перемогами 2:1, а от Інгулець вирішив повторити сценарій Карпат. Петровці випустили на Кубок відверто резервний склад, програли Вікторії і можуть зосередитися на виступах у Першій лізі. Лівий берег впевнено здолав Локомотив, Агробізнесу довелося помучитися з аматорами. Сенсаційний Миколаїв затягнув більш статусного суперника в екстратайми, проте на них сил вже не вистачило.

Завтра відбудеться останній матч стадії – Скала 1911 проти тернопільської Ниви. Далі четвертий етап, на якому в бій вступають 8 клубів УПЛ. Базовий день проведення – 23 серпня.

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