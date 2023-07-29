У Кубку України відбулись перші поєдинки – результати дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України 2023/24, 1/128 фіналу

Олімпія Савинці – Кудрівка – 0:1

Гол: Кулік, 8 (аг.)

Миколаїв (Львівська обл.) – Фазенда – 6:1

Голи: Клим, 22, Іванишин, 39, Качор, 49, Козловський, 58, 80, Федина, 65 – ?, 90+1

Штурм – ЮКСА Київ – 1:1 (серія пенальті – 4:5)

Голи: Счастлівцев, 70 – Ювхімець, 80

Кудрівка вийшла до наступного раунду, обігравши Олімпію Савинці. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 8 хвилині – Кулік спрямував м'яч у власні ворота.

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Миколаїв із Львівської області каменя на камені не залишив від Фазенди. До перерви Клим та Іванишин зробили рахунок 2:0, а по перерві Качор, дубль Козловського та Федина зробили перевагу непристойною. Фазенда забила гол престижу аж у компенсований час.

А ЮКСА Київ вирвала путівку в наступний раунд, здолавши Штурм. Команди обмінялись голами в другому таймі, а в овертаймі не забивали. У післяматчевій лотереї ЮКСА виявилась сильнішою.

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