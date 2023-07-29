Кубок Украины официально стартовал: результаты дебютных матчей сезона 2023/24
В Кубке Украины состоялись первые поединки – результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Украины 2023/24, 1/128 финала
Олимпия Савинцы – Кудривка – 0:1
Гол: Кулик, 8 (аг.)
Николаев (Львовская обл.) – Фазенда – 6:1
Голы: Клим, 22, Иванишин, 39, Качор, 49, Козловский, 58, 80, Федына, 65 – ?, 90+1
Штурм – ЮКСА Киев – 1:1 (серия пенальти – 4:5)
Голы: Счастливцев, 70 - Ювхимец, 80
Кудривка вышла в следующий раунд, обыграв Олимпию Савинцы. Единственный гол во встрече был забит на 8 минуте – Кулик направил мяч в собственные ворота.
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Николаев из Львовской области камня на камне не оставил от Фазенды. До перерыва Клим и Иванишин сделали счет 2:0, а после перерыва Качор, дубль Козловского и Федына сделали преимущество неприличным. Фазенда забила гол престижа аж в компенсированное время.
А ЮКСА Киев вырвала путевку в следующий раунд, одолев Штурм. Команды обменялись голами во втором тайме, а в овертайме не забивали. В послематчевой лотерее ЮКСА оказалась сильнее.
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