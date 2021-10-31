16 клубів дізнались своїх суперників у боротьбі за путівку у чвертьфінал КН.

Відбулось жеребкування пар 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Базовою датою проведення поєдинків визначили 18 січня.

Борусія М – Баварія – 5:0 – відео голів та огляд найбільшої поразки мюнхенців у Кубку Німеччини

Запекле протистояння відбудеться у Берліні, де у бою зійдуться місцеві Герта та Уніон. Чинний тріумфатор турніру Борусія Д завітає у гості до Санкт-Паулі, а РБ Лейпциг прийматиме Ганзу.

Нагадаємо, Баварія покинула змагання на попередній стадії, зганьбившись у матчі проти Борусії М (0:5).

Кубок Німеччини: дубль Азара врятував Борусію Д, мінімальна звитяга РБ Лейпциг, погром від Хоффенхайма, фіаско Шальке