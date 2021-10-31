16 клубов узнали своих соперников в борьбе за путевку в четвертьфинал КГ.

Состоялась жеребьевка пар 1/8 финала Кубка Германии. Базовую дату проведения поединков определили 18 января.

Боруссия М – Бавария – 5:0 – видео голов и обзор самого крупного поражения мюнхенцев в Кубке Германии

Принципиальное противостояние состоится в Берлине, где в бою сойдутся местные Герта и Унион. Действующий триумфатор турнира Боруссия Д заедет гости в Санкт-Паули, а РБ Лейпциг будет принимать Ганзу.

Напомним, Бавария покинула соревнование на предыдущей стадии, опозорившись в матче против Борусии М (0:5).

Кубок Германии: дубль Азара спас Борусию Д, минимальная победа РБ Лейпциг, погром от Хоффенхайма, фиаско Шальке