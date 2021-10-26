Кубок Німеччини: дубль Азара врятував Борусію Д, мінімальна звитяга РБ Лейпциг, погром від Хоффенхайма, фіаско Шальке
У вівторок, 26 жовтня, відбулись кілька зустрічей 1/16 Кубка Німеччини. Результати дізнавайтесь у цій новині.
Кубок Німеччини, 1/16 фіналу
Бабельсберг – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Собослай, 45
Хоффенхайм – Хольштайн – 5:1
Голи: ван ден Берг, 3 (аг), Валь, 32 (аг), Стіллер, 59, Даббур, 72, Ларсен, 84 – Нойманн, 47
Мюнхен 1860 – Шальке – 1:0
Гол: Лекс, 5
Пройссен Мюнстер – Герта – 1:3
Голи: Детерс, 41 – Йоветіч, 3, Бельфоділь, 79, Ріхтер, 83
Борусія Д – Інгольштадт – 2:0
Голи: Азар, 72, 82
Майнц – Армінія – 3:2
Голи: Буркгардт, 53, Осініво, 59, Інгвартсен, 114 – Окугава, 2, Клос, 89
Нюрнберг – Гамбург – 1:1, по пенальті – 2:4
Голи: Думан, 59 – Девід, 45
Оснабрюк – Фрайбург – 2:2, по пенальті – 2:3
Голи: Гугганіг, 90+7, Клаас, 109 – Гріфо, 33, Шлоттербек, 120
Хоффенхайму вдалось розгромити Хольштайн. "Ляльки" зуміли відзначитись у зустрічі тричі, але два голи були у власні ворота. Герта ж без особливих проблем переграла Пройссен Мюнстер.
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РБ Лейпциг у непростому двобої з Бабельсбергом пройшов в 1/8 фіналу. Долю зустрічі вирішив елегантний м'яч Домініка Собослая поміж ніг кіперу на останній хвилині першого тайму. Шальке ж зазнав поразки від Мюнхена 1860. Пропустивши гол вже у самому дебюті, гельзенкірхенці не змогли нічим відповісти протягом решти зустрічі.
Борусія Д приймала Інгольштадт. Хуммельс забив ще у першому таймі, але взяття воріт скасували через фол в атаці. По перерві Інгольштадт вже рятували не арбітри, а каркас та оборона. Проте, здолати захисні редути дортмундцям таки вдалось на 72 хвилині – Торган Азар після пасу Юліана Брандта влучив у напівпорожні ворота. Нерв у поєдинку відчувався, але бельгієць рівно за 10 хвилин зняв усі питання щодо переможця, оформивши дубль. "Джмелі" крокують далі, здолавши непоступливого опонента.
Армінія відзначилась вже на другій хвилині протистояння з Майнцом, але "карнавальники" по перерві перевернули гру, забивши двічі протягом шести хвилин. Втім, не витримали і пропустили наприкінці. Матч перейшов в овертайм, де сильнішим виявився Майнц.
Така ж доля спіткала Гамбург та Нюрнберг, які основний час завершили гольовою нічиєю. Екстратайми пройшли без голів, а серію пенальті виграв Гамбург. Оснабрюк врятувався на 90+7 хвилині матчу з Фрайбургом. Поєдинок продовжився ще на 30 хвилин, і в овертаймі врятувався вже Фрайбург. У післяматчевій серії точнішими були хлопці Крістіана Штрайха.
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