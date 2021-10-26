Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Бабельсберг – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Собослай, 45

Хоффенхайм – Хольштайн – 5:1

Голи: ван ден Берг, 3 (аг), Валь, 32 (аг), Стіллер, 59, Даббур, 72, Ларсен, 84 – Нойманн, 47

Мюнхен 1860 – Шальке – 1:0

Гол: Лекс, 5

Пройссен Мюнстер – Герта – 1:3

Голи: Детерс, 41 – Йоветіч, 3, Бельфоділь, 79, Ріхтер, 83

Борусія Д – Інгольштадт – 2:0

Голи: Азар, 72, 82

Майнц – Армінія – 3:2

Голи: Буркгардт, 53, Осініво, 59, Інгвартсен, 114 – Окугава, 2, Клос, 89

Нюрнберг – Гамбург – 1:1, по пенальті – 2:4

Голи: Думан, 59 – Девід, 45

Оснабрюк – Фрайбург – 2:2, по пенальті – 2:3

Голи: Гугганіг, 90+7, Клаас, 109 – Гріфо, 33, Шлоттербек, 120

Хоффенхайму вдалось розгромити Хольштайн. "Ляльки" зуміли відзначитись у зустрічі тричі, але два голи були у власні ворота. Герта ж без особливих проблем переграла Пройссен Мюнстер.

Вольфсбург призначив Кофельдта новим наставником

РБ Лейпциг у непростому двобої з Бабельсбергом пройшов в 1/8 фіналу. Долю зустрічі вирішив елегантний м'яч Домініка Собослая поміж ніг кіперу на останній хвилині першого тайму. Шальке ж зазнав поразки від Мюнхена 1860. Пропустивши гол вже у самому дебюті, гельзенкірхенці не змогли нічим відповісти протягом решти зустрічі.

Борусія Д приймала Інгольштадт. Хуммельс забив ще у першому таймі, але взяття воріт скасували через фол в атаці. По перерві Інгольштадт вже рятували не арбітри, а каркас та оборона. Проте, здолати захисні редути дортмундцям таки вдалось на 72 хвилині – Торган Азар після пасу Юліана Брандта влучив у напівпорожні ворота. Нерв у поєдинку відчувався, але бельгієць рівно за 10 хвилин зняв усі питання щодо переможця, оформивши дубль. "Джмелі" крокують далі, здолавши непоступливого опонента.

Армінія відзначилась вже на другій хвилині протистояння з Майнцом, але "карнавальники" по перерві перевернули гру, забивши двічі протягом шести хвилин. Втім, не витримали і пропустили наприкінці. Матч перейшов в овертайм, де сильнішим виявився Майнц.

Така ж доля спіткала Гамбург та Нюрнберг, які основний час завершили гольовою нічиєю. Екстратайми пройшли без голів, а серію пенальті виграв Гамбург. Оснабрюк врятувався на 90+7 хвилині матчу з Фрайбургом. Поєдинок продовжився ще на 30 хвилин, і в овертаймі врятувався вже Фрайбург. У післяматчевій серії точнішими були хлопці Крістіана Штрайха.

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