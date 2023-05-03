В полуфинале Кубка Германии Айнтрахт одолел Штутгарт со счётом 3:2 и вышел в финал турнира.

Кубок Германии, 1/2 финала

Штутгарт – Айнтрахт (Франкфурт) – 2:3

Голы: Томаш, 19, Мийо, 83 – Ндика, 51, Камада, 55, Коло Муани, 77 (с пенальти)

Удалён: Соса, 85

Штутгарту не удалось сотворить сенсацию – Айнтрахт одержал волевую победу и добыл путёвку в финал Кубка Германии. Хозяева выиграли первый тайма благодаря голу португальского нападающего Тьягу Томаша, но травма центрального защитника Штутгарта Мавропаноса всё-таки сделала своё дело.

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После перерыва команда Ули Хёнесса пропустила три мяча. Героем этого отрезка встречи стал Коло Муани: он записал на свой счёт голевой пас на Ндика, а также заработал пенальти, который сам и реализовал. Ещё один мяч за франкфуртцев забил Камада.

Гол вышедшего на замену 20-летнего Мийо вернул хозяев в игру, но ненадолго, ведь спустя несколько минут после этого события левый латераль хозяев Соса заработал вторую желтую карточку.

В финале Кубка Германии Айнтрахт сыграет с РБ Лейпциг.