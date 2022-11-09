Кубок ліги, 1/16 фіналу

Борнмут – Евертон – 4:1

Голи: Лоу, 7, Станіслас, 47, Маркондес, 78, Ентоні, 82 – Грей, 67

Брентфорд – Джиллінгем – 1:1 (по пен. 5:6)

Голи: Тоуні, 3 – Мандрон, 75

Віталій Миколенко вперше в сезоні не потрапив у заявку Евертона. На позиції лівого захисника вийшов португалець Рубен Вінагре. У дуелі представників АПЛ (Борнмут посідає 17 місце) взяли гору "вишні", які відвантажили "ірискам" 4 голи. Евертон відповів лише одним і вилетів з Кубка ліги.

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Єгор Ярмолюк дебютував за Брентфорд в офіційному матчі. 18-річний український півзахисник вийшов на 72-й хвилині поєдинку з Джиллінгемом, який грає в Другій лізі Англії (четвертий за силою дивізіон країни).

The day has finally come!



Yehor Yarmolyuk makes his Brentford debut v Gillingham



Gillingham have just equalised



15’ to play!



1-1 pic.twitter.com/hbrBUW6yDz — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 8, 2022

Одразу після виходу Ярмолюка Джиллінгем зрівняв рахунок. 1:1 – гра перешла в серію пенальті, в якій краще били гості. Єдиний промах в пасиві Міккеля Дамсгора, який у складі збірної Данії поїде на ЧС-2022. Данець влучив у каркас воріт. Ярмолюк пенальті не бив.

Також в наступну стадію вийшли Чарльтон, Лестер, Бернлі, Лінкольн і Мілтон Кінз Донз. Інші поєдинки 1/16 фіналу зіграють у середу.