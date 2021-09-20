Помер легенда Крістал Пелас Террі Лонг
19:24 - Читать на русском
Сумна звістка прийшла з Англії. У вічність відійшов знаменитий колишній гравець і тренер Крістал Пелас.
У неділю, 19 вересня, перестало битись серце Террі Лонга, повідомляє прес-служба Крістал Пелас. Йому було 86 років.
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У юнацькі роки оборонець виступав за Арсенал й Уіком, а в 1955-му перебрався до табору "орлів". За лондонців Террі виступав протягом 15 років та встиг стати легендою. Він провів 480 поєдинків за Крістал Пелас – це другий показник в історії клубу.
По завершенні професіональної кар'єри Террі Лонг працював помічником наставника "орлів" Берта Хеда, а також асистентом у Міллуоллі.
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