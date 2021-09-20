Сумна звістка прийшла з Англії. У вічність відійшов знаменитий колишній гравець і тренер Крістал Пелас.

У неділю, 19 вересня, перестало битись серце Террі Лонга, повідомляє прес-служба Крістал Пелас. Йому було 86 років.

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У юнацькі роки оборонець виступав за Арсенал й Уіком, а в 1955-му перебрався до табору "орлів". За лондонців Террі виступав протягом 15 років та встиг стати легендою. Він провів 480 поєдинків за Крістал Пелас – це другий показник в історії клубу.

По завершенні професіональної кар'єри Террі Лонг працював помічником наставника "орлів" Берта Хеда, а також асистентом у Міллуоллі.

We are saddened to learn that club icon Terry Long passed away peacefully on Sunday.



Terry had a testimonial in 1966, became assistant manager in 1972, and holds the second-most appearances for the club on 480 ️#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 20, 2021

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