Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Бернлі – Тоттенхем – 0:1

Гол: Лукас, 68

Лестер – Брайтон – 2:2 (пенальті 4:2)

Голи: Барнс, 6, Лукман, 45+5 – Вебстер, 45+3, Мвепу, 71

Престон – Ліверпуль – 0:2

Гол: Мінаміно, 62, Орігі, 84

Сток Сіті – Брентфорд – 1:2

Голи: Соєрс, 57 – Канос, 22, Тоні, 40

Престон приймав команду Юргена Клоппа. Мерсисайдці вийшли резервним складом, а суперник грав на рівних, маючи однакову кількість моментів. Втім, клас Ліверпуля взяв своє. Спершу гол Мінаміно, а через кілька хвилин м'яч ударом скорпіона від Орігі дозволили Ліверпулю пройти у чвертьфінал.

Челсі дотиснув Саутгемптон у серії пенальті, Арсенал на класі здолав Лідс: Кубок англійської ліги

Тоттенхем теж не без проблем протистояв Бернлі. Тотальна перевага протягом всієї зустрічі конвертувалась у єдиний м'яч Лукаса Моури на 68 хвилині. "Шпори" заслужено пробились у наступний раунд.

Брентфорд без проблем переграв Сток Сіті у першому таймі, забивши двічі. Натомість по перерві "гончарі" зібрались та відквитали один м'яч. Інтрига трималась до останніх миттєвостей, але "бджоли" втримали позитивний для себе результат.

Лестер і Брайтон видали найрезультативніший матч дня у Кубку англійської ліги. Перемагаючи 2:1, підопічні Брендана Роджерса пропустили на 71 хвилині. Після цього ніхто не хотів ризикувати, а тому переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими виявились "лисиці" – 4 влучні удари проти 2.

Сульшер хапається за останній шанс в Манчестер Юнайтед – 4 неідеальні кандидати як план Б