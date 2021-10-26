Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Арсенал – Лідс – 2:0

Голи: Чемберс, 55, Нкетія, 69

КПР – Сандерленд – 0:0 (1:3 в серії пенальті)

Челсі – Саутгемптон – 1:1 (4:3 в серії пенальті)

Голи: Хаверц, 44 – Адамс, 47

Арсенал не мав жодних проблем з Лідсом, хоча Мікель Артета дав відпочити низці важливих гравців. Усі головні події відбулись по перерві. Захисник "канонірів" Калум Чемберс вийшов на заміну і вже через кілька секунд замкнув подачу Пепе з кутового. Закріпив перевагу лондонців Нкетія, скориставшись провалом оборони Лідса.

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У двох інших поєдинках вечора не обійшлось без серій пенальті. КПР і Сандерленд за 90 хвилин так і не спромоглися забити бодай один гол. У лотереї сильнішим виявився представник Ліги 1.

Тухель також застосував ротацію і нервово споглядав спроби своєї команди здолати Саутгемптон. Хаверц оформив гол у роздягальню, але це зовсім не засмутило "святих". Відразу по перерві Адамс зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні. Гості втримали нічию до фінального свистка, але пенальті пробили гірше. Фатальною стала невдача молодого Смолбоуна, який запустив м'яч високо над воротами.

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