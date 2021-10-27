В среду прошли очередные встречи 1/8 финала Кубка английской лиги сезона 2021/22. Результаты узнайте в этой новости.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Бернли – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Лукас, 68

Лестер – Брайтон – 2:2 (пенальти 4:2)

Голы: Барнс, 6, Лукман, 45+5 – Вебстер, 45+3, Мвепу, 71

Престон – Ливерпуль – 0:2

Гол: Минамино, 62, Ориги, 84

Сток Сити – Брентфорд – 1:2

Голы: Сойерс, 57 – Канос, 22, Тони, 40

Престон принимал команду Юргена Клоппа. Мерсисайдцы вышли резервным составом, а соперник играл на равных, имея одинаковое количество моментов. Впрочем, класс Ливерпуля взял свое. Сначала гол Минамино, а через несколько минут мяч ударом скорпиона от Ориги позволили Ливерпулю пройти в четвертьфинал.

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Тоттенхэм тоже не без проблем противостоял Бернли. Тотальное преимущество на протяжении всей встречи конвертировалось в единственный мяч Лукаса Моуры на 68-й минуте. "Шпоры" заслуженно пробились в следующий раунд.

Брентфорд без проблем переиграл Сток Сити в первом тайме, забив дважды. После перерыва "гончары" собрались и отквитали один мяч. Интрига держалась до последних мгновений, но "пчелы" удержали положительный для себя результат.

Лестер и Брайтон выдали самый результативный матч дня в Кубке английской лиги. Побеждая 2:1, подопечные Брендана Роджерса пропустили на 71-й минуте. После этого никто не хотел рисковать, а потому победитель противостояния определялся в серии послематчевых пенальти, где где точнее оказались "лисы" – 4 точных удара против 2.

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