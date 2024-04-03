Кубок Італії, 1/2 фіналу (перший матч)

Ювентус – Лаціо – 2:0

Голи: К'єза, 50, Влаховіч, 64

Перед першим півфіналом Кубка Італії журналіст Ромео Ар'єсті зазначав, що боси Ювентуса не звільнять Аллегрі навіть у разі поразки в цій зустрічі. За його словами, керівництво клубу переконане в тому, що Макс – правильний тренер для цієї команди і що він вирішить головне завдання на сезон – поверне Юве в Лігу чемпіонів. Що ж, ми так і не дізнаємося, чи справді Аллегрі зберіг би своє місце після другої поспіль поразки від Лаціо протягом чотирьох днів. "Стара синьйора" взяла у римлян реванш за гостьову поразку в чемпіонаті Італії і тим самим перервала чотирьохматчеву серію невдач.

Лаціо у доданий час вирвав важку перемогу у Ювентуса – екс-тренер Маліновського тріумфально дебютував на чолі римлян



Перемогу "б'янконері" принесли два найбільш критикованих нині гравці основного складу команди – Федеріко К'єза і Душан Влаховіч. Вінгер збірної Італії забив після професорської передачі Камб'ясо через половину поля в стилі Андреа Пірло, а форвард збірної Сербії самотужки скористався занадто великим вільним простором.

Так Юве зробив суттєву заявку на вихід у фінал Кубка. Матч-відповідь у Римі відбудеться 23 квітня.