У п'ятницю, 26 січня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Хто з ким зіграє, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Барселона і Реал не дійшли до цієї стадії, тому титул матиме дещо несподіваного володаря. Кривдники українців розійшлися по різних парах. Атлетіко ще на стадії 1/8 фіналу вибив Реал Андрія Луніна, а Мальорка у чвертьфіналі сенсаційно розібралася з Жироною Довбика і Циганкова.

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Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2023/24

Мальорка – Реал Сосьєдад (6 і 27 лютого)

Атлетіко – Атлетік – (7 і 29 лютого)

На цій стадії команди грають вже 2 матчі. Фінал Кубка Іспанії запланований на 6 квітня.

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