В пятницу, 26 января, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании 2023/24. Кто с кем сыграет, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Барселона и Реал не дошли до этой стадии, поэтому у титула будет несколько неожиданный обладатель. Обидчики украинцев разошлись по разным парам. Атлетико еще на стадии 1/8 финала выбил Реал Андрея Лунина, а Мальорка в четвертьфинале сенсационно разобралась с Жироной Довбика и Цыганкова.

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании – Артем отдал ассист, Жирона сенсационно провалилась в шаге от мечты

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Испании 2023/24

Мальорка – Реал Сосьедад (6 и 27 февраля)

Атлетико – Атлетик – (7 и 29 февраля)

На этой стадии команды играют уже 2 матча. Финал Кубка Испании намечен на 6 апреля.

Барселона вылетела из Кубка Испании, пропустив 4 гола от Атлетика – роковой промах Ямала и феерия братьев Уильямсов