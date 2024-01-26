Кубок Испании: результаты жеребьевки полуфинала – обидчики украинцев разошлись
В пятницу, 26 января, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании 2023/24. Кто с кем сыграет, читайте в этой новости на "Футбол 24".
Барселона и Реал не дошли до этой стадии, поэтому у титула будет несколько неожиданный обладатель. Обидчики украинцев разошлись по разным парам. Атлетико еще на стадии 1/8 финала выбил Реал Андрея Лунина, а Мальорка в четвертьфинале сенсационно разобралась с Жироной Довбика и Цыганкова.
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Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Испании 2023/24
Мальорка – Реал Сосьедад (6 и 27 февраля)
Атлетико – Атлетик – (7 и 29 февраля)
На этой стадии команды играют уже 2 матча. Финал Кубка Испании намечен на 6 апреля.
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