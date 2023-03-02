Кубок Іспанії, 1/2 фіналу (перший матч)

Осасуна – Атлетік 1:0

Гол: Еззалзулі, 47

Осасуна не грала в півфіналі Кубка Іспанії цілих 18 років. Коли ж команді Аррасате вдалося пробитися на цю стадію турніру, вона відразу ж здобула перемогу. Причому перемога була здобута в матчі зі справжнім кубковим бійцем – на рахунку Атлетіка 24 виграші цього трофея. Однак Осасуна показала, що не дарма випереджає команду з Більбао в турнірній таблиці чемпіонату.

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Єдиний гол у матчі було забито на 47-й хвилині – своїм третім голом у цьому сезоні відзначився Абде Еззалзулі. Нарешті марокканець збільшив кількість своїх "жертв", оскільки раніше він забивав одній тільки Севільї – що в Кубку, що в чемпіонаті.

Не менш спекотним стало позафутбольне протистояння Осасуни та Атлетіка. За інформацією Diario de Navarra, за годину до матчу радикальні фанатські угруповання обох клубів побилися спочатку між собою, а потім ще й з поліцією. Унаслідок бійки постраждали два сміттєві контейнери – їх було підпалено.