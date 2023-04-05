Атлетик Бильбао и Осасуна встречались в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании 2022/23. Счет и обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/2 финала. Ответный матч

Атлетик – Осасуна – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Уильямс, 33 – Ибаньес, 116

Первый поединок в Памплоне завершился минимальной победой Осасуны, которая не играла в полуфинале Копа дель Рей 18 лет В последних 4-х матчах Ла Лиги памплонцы набрали всего 2 очка. Атлетик тоже не очень впечатляет – одна победа в последних 5-ти поединках чемпионата. Дуэль середняков Ла Лиги в Бильбао должна была определить первого финалиста Кубка Испании 2022/23.

Поединок начался с опозданием из-за фанатов басков, заблокировавших клубный автобус Осасуны. Как следствие, гости прибыли на Сан-Мамес всего за час до игры, а стартовый свисток раздался в 22:10 вместо запланированных 22:00. Осасуна еще до матча сделала официальное заявление из-за усложненного доступа к стадиону и требует расследования.

Osasuna lleva retenido por la Ertzaintza más de media hora y no puede acceder a San Mamés, cuando su llegada estaba prevista a las 19:30. Un hecho sin precedentes en las visitas a este estadio. El club está en conversaciones con las autoridades y exigirá responsabilidades. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) April 4, 2023

Атлетик повел в счете на 33-й минуте. Иньяки Уильямс результативно завершил розыгрыш углового, в падении переправив мяч в сетку. Экстаз на Сан-Мамесе, равный счет по сумме двух матчей. Команда Эрнесто Вальверде имела существенное преимущество и могла все решать в основное время, однако Нико Уильямс упустил супершанс, запустив мяч на трибуны с нескольких метров. Игра перешла в экстра-тайм.

В нем Осасуна таки нашла свой момент, хотя команда из Бильбао контролировала игру. На 116-й минуте защитник Пабло Ибаньес ударом с лета положил мяч в угол ворот Атлетика. 1:1 – команда из Памплоны только во второй раз в своей истории пробилась в финал Кубка Испании.

Второй финалист Копа дель Рей определится вечером в среду, 5 апреля. Барселона на Камп Ноу примет Реал после выездной победы в Мадриде со счётом 1:0.