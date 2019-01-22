Стандард розпочав переговори із Хачеріді, – FootballHub

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді невдовзі може покинути грецький клуб.
Бельгійський Стандард вже розпочав переговори щодо з Євгеном Хачеріді, повідомляє FootballHub.
Агент Хачеріді підтвердив інтерес до українця клубу з Німеччини
За інформаціє порталу, нинішній клуб Євгена ПАОК готовий розірвати контракт із захисником. Однак українець вимагає компенсувати зарплатню за увесь термін дії угоди, а греки готові виплатити лише половину суми.
Хачеріді покине ПАОК та вже визначився з новим клубом, – грецькі ЗМІ
Хачеріді у нинішньому сезоні зіграв за ПАОК 3 матчі у грецькій Суперлізі та ще 5 у єврокубках.