Лідер чемпіонату Франції не без проблем розібрався з Шатору в 1/32 фіналу Кубка.

Кубок Франції, 1/32 фіналу

Шатору – ПСЖ – 1:3

Голи: Нтолла, 38 – Екітіке, 13, Солер, 78, Бернат, 90+1

У поєдинку проти 14-ї команди третього дивізіону Крістоф Гальтьє дав відпочити майже усім лідерам – з перших хвилин вийшов хіба що Маркіньйос, а Хакімі, Доннарумма, Неймар, Мессі та Мбаппе опинилися поза заявкою.

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ПСЖ швидко повів у рахунку. Вже на 13-й хвилині Екітіке вивів гостей уперед, пробивши у дотик в кут воріт. Однак Шатору відігрався незадовго до перерви – Нтолла довів місцевих уболівальників до екстазу, забивши першим же ударом у площину воріт Кейлора Наваса. Перший тайм завершився з рахунком 1:1.

У другому таймі фаворит таки досяг свого. На 78-й хвилині Карлос Солер вдало зіграв на добиванні та забив переможний гол, а на останніх секундах Бернат поставив крапку. 1:3 – ПСЖ не без проблем крокує в 1/8 фіналу.

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