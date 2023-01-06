Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Евертон на "Футбол 24", стартував о 22:00. Не допомогло Лемпарду повернення до схеми з 3 центральними захисниками, яка посприяла нічиїй з Ман Сіті в останній день 2022 року. Перший же момент став гольовим. Помилився Миколенко. Віталій ніби й тримав у полі зору ривок Антоні ще зі старту. Однак у підсумку відпустив українець бразильця, звернувши кудись в центр і назад. Колишній вінгер Аякса легко замкнув дальню стійку, а Лемпард очам своїм не міг повірити, що цей гол дався суперику настільки легко – аж побіг дивитися повтори. Пікфорд привіз момент невдалим виносом. Марсьяль поспішив з ударом.

Манчестер Юнайтед – Евертон: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії

Ледь не виправився Миколенко в атаці. Непогано відборовся і прокинув ближче до центру, де Грей поцілив у стійку. Евертон таки швидко зрівняв, але сталося це дуже курйозно. Онана відтіснив Каземіро і прокинув праворуч, Мопе прострілив на удачу з гострого кута, і вона посміхнулась. Снаряд прошмигнув між ногами Де Хеа, добряче обстукавши обидві, після чого Коуді добив у порожні. Решфорд блискуче рванув на швидкості й віддав у темп. Марсьяль відверто запоров Маркусу дубль асистів.

Пас у поліклініку від нашого вінгбека. Онана мусив рятувати Миколенка від привозу в запеклій боротьбі з кількома "червоними дияволами". Дісталося по нозі від Каземіро, але головне, що вдалося відстояти центральний плацдарм перед своїм штрафним. Решфорд просто робить все в атаці МЮ. Спочатку на 31 хвилині десятка господарів створює момент Антоні, але постріл того блокують. А далі Маркус вирішив уже не ділитися і бахнути здалеку, не без проблем для Пікфорда. Перспективну контратаку з ривком Миколенка зіпсував останній пас екс-динамівця. Всі партнери пролетіли повз м'яч, а Коулмен не зумів продовжити з протилежного флангу.

І знову ризикований пас Миколенка під пресингом приводить до халепи. Манкініанці миттєво перехопили і перевели в центр. Еріксен вирізав над поперечиною. Лише 4 прицільні удари за тайм. Битва двох блискавак на лівому флазі атак. Решфорд за тайм створив 3 моменти (2 стовідсоткові), міг ще двічі відзначатися сам. Грей – чи не єдиний з Евертона, хто заводить м'ячі у фінальну третину поля продуманими ривками. А ось далі фантазії вже не вистачає. Що й казати, якщо єдиний пас під удар у команди Лемпарда за весь 1 тайм віддав... Миколенко.

МЮ грав значно агресивніше за гостей. Більше фолів, більше грубощів. Маласія так стелився у начебто й чистому підкаті, що завдав важкої травми Івобі. Після вимушеної заміни прийшов ще й автогол. Решфорд розкидав кількох суперників, увійшов у штрафний і прострілив настільки потужно, що Коуді зрізав у власні ворота. Антоні не помітив опору Миколенка, зірав у середину і пробив – Пікфорд на місці. Який же нереальний момент втрачає Евертон на 64 хвилині. Дукуре протягнув м'яч у штрафний, Де Хеа парирував удар Коулмена, однак на добиванні прямо по центру був Миколенко. Віталій послизнувся і невдало пробив у Далота, який прикривав уже порожні ворота.

Бруну викручував удар здалеку після розіграшу штрафного. Пікфорд переводить на кутовий і натужно видихає. Класну стрімку атаку розігнали Коулмен, Грей і Калверт-Льюїн, але офсайд скасував друге взяття воріт "ірисок". Миколенко зовсім погано почав виглядати в боротьбі з нестримним Антоні. Лемпард вирішив зняти українця на 81 хвилині. Ще й Онана брутально влітає в ноги Мартінесу. Останні хвилини і слова за Решфордом. Класний штрафний потягнув Пікфорд, в іншому моменті не вдалося "завести" м'яч у ворота самотужки.

Грей хитає захисника і пробиває без проблем для Де Хеа. Дукуре ледь не реалізував м'яке накидання Годфрі в межах штрафного. Гарначо, який замінив Марсьяля, вміло заробив пенальті. Годфрі програв бігову боротьбу, а Решфорд впевнено розвів м'яч і свого партнера по збірній Англії по різних кутках. Визнаний гравцем матчу поставив крапку – все справедливо.