Ніцці доведеться здійснити новий подвиг на Парк де Пренс, щоб пробитися до півфіналу Кубка Франції. У чемпіонаті Франції команда Франческо Фаріолі обіграла в гостях ПСЖ із рахунком 3:2. Кубкова зустріч між лідерами чемпіонату Франції відбудеться 27 або 28 лютого.

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Скромний Ле-Пюї з другого дивізіону зіграє з Ренном, але не зможе прийняти суперника на домашній арені Массо – вона не годиться для проведення таких матчів. Ліон прийме колишню команду Едуарда Соболя Страсбур. В останній чвертьфінальній парі зійдуться представники нижчих ліг – представник третього дивізіону Руан прийме на своєму полі Валансьєн, який виступає у другому дивізіоні. На попередній стадії Руан сенсаційно вибив із Кубка Монако в серії пенальті.

На відміну від попередніх раундів, у матчах стадії 1/4 фіналу буде використовуватися технологія VAR.