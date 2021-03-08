Марсель несподівано оступився у рамках 1/16 фіналу Кубка Франції проти Кане-ан-Руссійона. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кубок Франції 2020/21, 1/16 фіналу

Кане-ан-Руссійон – Марсель – 2:1

Голи: Пострераро, 21, Бай, 71 – Мілік, 38

Кане-ан-Руссійон по-справжньому здивував фаворита, коли провів першу п'ятнадцятихвилинку на рівних, а на 21 хвилині примудрився вийти вперед завдяки шедевру Пострераро – хавбек зі штрафного розкішно пробив у дальню дев'ятку.

Кубок Франції: Мбаппе дублем допоміг ПСЖ розбити Брест, Ліон завдяки юній зірці перестріляв Сошо

Марсель до перерви відігрався, Мілік головою замкнув передачу Жермена. Втім, у другій половині Пострераро знову вплинув на результат, цього разу асистувавши Баю (відзначимо ефектну перекидку). Цей рахунок залишився остаточним, і Марсель припинив боротьбу за Кубок Франції на дуже ранній стадії.

"Його скосимо першим": учасників історичного фіналу ЧС-1930 лякали фізичною розправою, м'ясорубка на полі і трибунах