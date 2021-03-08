Марсель неожиданно оступился в рамках 1/16 финала Кубка Франции против Кане-ан-Руссильон. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Франции 2020/21, 1/16 фінала

Кане-ан-Руссильон – Марсель – 2:1

Голы: Пострераро, 21, Бай, 71 – Милик, 38

Кане-ан-Руссильон по-настоящему удивил фаворита, когда провел первую пятнадцатиминутку на равных, а на 21 минуте умудрился выйти вперед благодаря шедевру Пострераро – хавбек со штрафного роскошно пробил в дальнюю девятку.

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Марсель до перерыва отыгрался, Милик головой замкнул передачу Жермена. Впрочем, во второй половине Пострераро снова повлиял на результат, на этот раз ассистировав Баю (отметим эффектную перекидку). Этот счет остался окончательным, и Марсель прекратил борьбу за Кубок Франции на очень ранней стадии.

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