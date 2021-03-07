Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Франції, у яких взяли участь і французькі гранди – ПСЖ та Ліон. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Франції 2020/21, 1/16 фіналу

Ліон – Сошо – 5:2

Голи: Бенламрі, 8, Корне, 10, Шеркі, 45, 87, Денайєр, 77 – Бедія, 41, 56

Брест – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 9, 73, Сарабія, 44

Ліон у результативній перестрілці обіграв Сошо. Бенламрі та Корне вже на 10 хвилині оформили комфортну перевагу фаворита. Бедія один м'яч відіграв, проте 17-річний Шеркі перед перервою знову збільшив відрив. Бедія на початку другої половини оформив дубль, але Денайєр та Шеркі встановили остаточний рахунок.

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ПСЖ без проблем розбив Брест. Вже на 9 хвилині Мбаппе відзначився вперше з передачі Верратті, а Сарабія перед перервою забив другий м'яч. У другій половині Мбаппе оформив дубль, а Верратті віддав другу результативну передачу за поєдинок.

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