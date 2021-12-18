Поєдинок 1/32 фіналу Кубка Франції між Парижем та Ліоном так і не вдалось завершити через заворушення на трибунах.

Париж та Ліон змогли зіграти лише один тайм у рамках Кубка Франції, а гру довелось зупинити, оскільки фанати Ліона напали на групу підтримки суперника, повідомляє Get French Football News.

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Другу половину зустрічі вирішили не догравати у цей же день, а остаточне рішення має ухвалити місцева федерація футболу. Додамо, що на момент зупинки поєдинку рахунок був 1:1.

Слід відзначити, що це далеко не перший подібний випадок у Франції цього сезону. Фанати вже зривали старт зустрічі Сент-Етьєна, а також ганебно поводились на матчі Марсель – ПСЖ, коли закидали пляшками та іншим сміттям Неймара, Мессі та інших гравців парижан.

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