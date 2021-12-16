Радикальні ультрас памплонців вже кілька місяців ображають 27-річного гравця, який відкрито підтримує неподільність Іспанії. Черговий акт вияву ненависті стався у кінцівці матчу проти Барселони (2:2), повідомляє Marca.

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На 86-й хвилині Авіла забив рятівний м'яч і побіг святкувати з рідними трибунами. Реакція "вдячної" публіки – образи, закидання сміттям, а один індивідум навіть плюнув на форварда Осасуни. Клуб вже пообіцяв провести розслідування і покарати головних розбишак.

Додамо, що Авіла став сенсацією минулого сезону Прімери, але аргентинця серйозно підкосили два поспіль розриви "хрестів". У поточній кампанії Чімі провів 18 матчів та забив 4 голи.

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