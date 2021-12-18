Поединок 1/32 финала Кубка Франции между Парижем и Лионом так и не удалось завершить из-за беспорядков на трибунах.

Париж и Лион смогли сыграть лишь один тайм в рамках Кубка Франции, а игру пришлось остановить, поскольку фанаты Лиона напали на группу поддержки соперника, сообщает Get French Football News.

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Вторую половину встречи решили не доигрывать в этот же день, а окончательное решение должно было принять местная федерация футбола. Добавим, что к моменту остановки поединка счет был 1:1.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай во Франции в этом сезоне. Фанаты уже срывали старт встречи Сент-Этьена, а также позорно вели себя на матче Марсель – ПСЖ, когда забросали бутылками и другим мусором Неймара, Месси и других игроков парижан.

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