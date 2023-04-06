Кубок Франції, 1/2 фіналу

Нант – Ліон – 1:0

Гол: Блас, 57

У півфіналі Нант здолав Ліон із рахунком 1:0, єдиний м'яч на 57-й хвилині зустрічі забив Людовік Блас. Завдяки цьому результату чинний володар Кубка Франції отримав можливість захистити свій титул. Другий рік поспіль Нант вийшов у фінал національного Кубка лише вдруге в історії.

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У 1999 і 2000 році "канаркам" вдалося виграти фінал – у скромних суперників, Седана (1:0) і Кале (2:1). Команда Антуана Комбуаре буде фаворитом і майбутнього фіналу, адже її суперником стане або Тулуза, або Аннесі, що грає в другому дивізіоні. Другий півфінальний матч Кубка Франції відбудеться в четвер, 6 квітня.

Нагадаємо, що в торішньому фіналі Нант здолав Ніццу з рахунком 1:0.