Австралії та Індонезії випала честь відкривати плей-офф Кубка Азії-2023 в Катарі.

Кубок Азії-2023, 1/8 фіналу

Австралія – Індонезія – 4:0

Голи: Бегготт, 12 (аг), Бойл, 45, Гудвін, 89, Суттар, 90+1

Очевидним фаворитом дуелі вважалася Австралія, що і підтвердилось на полі.

Нігерія переграла Камерун завдяки дублю Лукмана та вийшла у чвертьфінал КАН-2023

"Соккерус" навіть не довелося докладати зусиль, щоб відкрити рахунок. Вже на 12-й хвилині захисник індонезійців зрізав у власні ворота простріл Ірвіна. До перерви Австралія забила ще раз, а наприкінці зустрічі довела справу до розгромних 4:0.

Суперником австралійців у чвертьфіналі стане переможець пари Саудівська Аравія – Південна Корея. Сьогодні о 18:00 відбудеться інший матч 1/8 фіналу, в якому зійдуться Таджикистан та ОАЕ.

Золоті "нульові": Шева усміхається крізь сльози, за Динамо не соромно проти Бекса і Тотті та ще 28 фото "старої школи"