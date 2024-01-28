Кубок Азии: определился первый четвертьфиналист турнира
Австралии и Индонезии выпала честь открывать плей-офф Кубка Азии-2023 в Катаре.
Кубок Азии-2023, 1/8 финала
Австралия – Индонезия – 4:0
Голы: Бегготт, 12 (аг), Бойл, 45, Гудвин, 89, Суттар, 90+1
Очевидным фаворитом дуэли считалась Австралия, что и подтвердилось на поле.
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"Соккерус" даже не пришлось прилагать усилия, чтобы открыть счет. Уже на 12-й минуте защитник индонезийцев срезал в свои ворота прострел Ирвина. До перерыва Австралия забила еще раз, а в конце встречи довела дело до разгромных 4:0.
Соперником австралийцев в четвертьфинале станет победитель пары Саудовская Аравия – Южная Корея. Сегодня в 18:00 состоится другой матч 1/8 финала, в котором сойдутся Таджикистан и ОАЭ.
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