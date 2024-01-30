Узбекистан здолав Таїланд в 1/8 фіналу Кубка Азії-2023. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Азії, 1/8 фіналу

Узбекистан – Таїланд – 2:1

Голи: Тургунбаєв, 37, Файзуллаєв, 65 – Сарачат, 58

Програму вівторка відкрив поєдинок Узбекистан – Таїланд. Обидві команди посіли другі місця у своїх групах, а 30 січня визначили учасника чвертьфіналу.

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Сильнішими виявилися узбеки, перемогу яким принесли голи Тургунбаєва і Файзуллаєва. Перший на 37-й хвилині відкрив рахунок ударом з близької відстані, а Файзуллаєв по перерві результативно пробив з лінії штрафного. Таїланд відповів лише красивим голом Сарачата, який на 58-й хвилині ударом з-за меж штрафного поцілив у нижній кут, зрівнявши рахунок. 2:1 – узбеки йдуть далі.

У чвертьфіналі Кубка Азії Узбекистан зіграє проти Катару, який 29 січня обіграв Палестину. Це друга пара 1/4 фіналу. Сьогодні відбудеться ще один матч – Саудівська Аравія зіграє з Південною Кореєю.