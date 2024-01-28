Кубок Азії-2023, 1/8 фіналу

Таджикистан – ОАЕ – 1:1 (5:3 по пен)

Голи: Ханонов, 30 – Хаммаді, 90+4

Кубок Азії: визначився перший чвертьфіналіст турніру

Жереб звів у 1/8 фіналу Кубка Азії Таджикистан та ОАЕ. Команда Бенто доволі не погано почала перший тайм і зуміла створити кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Утім, Таджикистан спромігся забити гол на 30 хвилині. Воротар ОАЕ вгадав куди полетить м'яч, але не зміг зафіксувати завадити голу.

По перерві Таджикистан провів кілька швидких атак і міг збільшити перевагу, підвела реалізація. Таким початком другого тайму ОАЕ був приголомшеним. Під кінець гри команда Бенто прокинулася і мала кілька нагод зрівняти рахунок. На 90+5 Хаммаді подарував надію своїй команді зрівнявши рахунок. Утім, щастя було недовгим. У серії післяматчевих пенальті Таджикистан був сильнішим, перегравши суперника 5:3.

Таджикистан у 1/4 фіналу Кубка Азії зіграє з переможцем пари Ірак – Йорданія.

Варто зауважити, що ОАЕ у 2019 році дійшов до півфіналу Кубка Азії, де команда поступилася Катару.