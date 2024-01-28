Кубок Азии-2023, 1/8 финала

Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (5:3 по пен)

Голы: Ханонов, 30 – Хаммади, 90+4

Кубок Азии: определился первый четвертьфиналист турнира

Жребий свел в 1/8 финала Кубка Азии Таджикистан и ОАЭ. Команда Бенто довольно не плохо начала первый тайм и сумела создать несколько опасных моментов у ворот соперника. Впрочем, Таджикистан смог забить гол на 30 минуте. Вратарь ОАЭ угадал куда полетит мяч, но не смог зафиксировать помешать голу.

После перерыва Таджикистан провел несколько быстрых атак и мог увеличить преимущество, подвела реализация. Таким началом второго тайма ОАЭ был ошеломленным. Под конец игры команда Бенто проснулась и имела несколько возможностей сравнять счет. На 90+5 Хаммади подарил надежду своей команде сравняв счет. Впрочем, счастье было недолгим. В серии послематчевых пенальти Таджикистан был сильнее, переиграв соперника 5:3.

Таджикистан в 1/4 финала Кубка Азии сыграет с победителем пары Ирак - Иордания.

Стоит заметить, что ОАЭ в 2019 году дошел до полуфинала Кубка Азии, где команда уступила Катару.