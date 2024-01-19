Кубок Азії, груповий раунд, другий тур

Ірак – Японія – 2:1

Голи: Хуссейн, 5, 45+4 – Ендо, 90+3

Японія приїхала на Кубок Азії в статусі головного фаворита. На ЧС-2022 тут же в Катарі команда Моріясу виграла групу з Іспанією та Німеччиною. Перші матчі Кубка Азії мали стати легкою прогулянкою. Але вже з В'єтнамом виникли проблеми і довелося відігруватися. Ірак взагалі завдав заслуженої поразки.

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Японці пропустили швидкий гол. Ірак розпочав з тиску на ворота Судзукі. Голкіпер парирував удари Джасіма, але Хуссейн встиг на добивання і відкрив рахунок на п'ятій хвилині. Японія взяла м'яч під контроль (75% володіння), однак атакувала дуже академічно, не створюючи складних завдань супернику.

Ірак без проблем зупиняв усі атаки та дозволяв бити во воротах тільки після стандартів. У компенсований до першого тайму час "Леви Месопотамії" подвоїли перевагу. Аль-Хаджадж прорвався по флангу та навісив у штрафний майданчик, а Хуссейн головою загнав м'яч у сітку.

Японія продовжувала насідати, але не доводила свої моменти до ударів. "Сині Самураї" отримали подарунок від арбітра, коли той призначив пенальті за чистий підкат Сулаки проти Асано. Втім, VAR допоміг судді виправити помилку.

Фаворит нічого не міг придумати. Єдиний удар у площину за 90 хвилин – спроба Ітакури після кутового, коли голкіпер легко забрав м'яч. На останніх хвилинах японці повернули інтригу голом з кутового – Ендо з Ліверпуля відгукнувся на подачу Хатате. Але на більше їх не виистачило.

Ірак переміг, хоча перед матчем на його успіх букмекери давали величезний коефіцієнт 9. Ба більше, тренер провів ротацію після перемоги над Індонезією. Ірак з 6 очками став лідером групи D і гарантував собі плей-офф Кубка Азії. Японія має 3 бали та друге місце.