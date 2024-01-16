Відбулись чергові поєдинки групового етапу Кубка Азії у групах D і E. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Кубок Азії 2023, 1-й тур

Група D

Індонезія – Ірак – 1:3

Голи: Фердінан, 37 – Алі, 17, Рашід, 45+7, Хуссейн, 75

Група E

Малайзія – Йорданія – 0:4

Голи: Аль Марді, 12, 32, Аль Тамарі, 18, (пен.), 85

Ірак без проблем обіграв Індонезію. Алі вивів номінальних гостей вперед на 17-й хвилині, але індонезійці відігрались перед перервою. Це не завадило Іраку завершити перший тайм, ведучи в рахунку, – Рашід забив на 45+7. А Хуссейн у другій половині поставив крапку в матчі. Це дозволило Іраку разом з Японією очолити групу D.

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Йорданія ж розтрощила Малайзію, ставши лідером групи E. Головними героями зустрічі стали Аль Марді та Аль Тамарі, які оформили по дублю у ворота суперника. Завдяки цьому Йорданія випередила Південну Корею за додатковими показниками.

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