Состоялись очередные поединки группового этапа Кубка Азии в группах D и E. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Кубок Азии 2023, 1-й тур

Группа D

Индонезия – Ирак – 1:3

Голы: Фердинан, 37 – Али, 17, Рашид, 45+7, Хуссейн, 75

Группа E

Малайзия – Иордания – 0:4

Голы: Аль Марди, 12, 32, Аль Тамари, 18, (пен.), 85

Ирак без проблем обыграл Индонезию. Али вывел номинальных гостей вперед на 17-й минуте, но индонезийцы отыгрались перед перерывом. Это не помешало Ираку завершить первый тайм, ведя в счете, – Рашид забил на 45+7. А Хуссейн во второй половине поставил точку в матче. Это позволило Ираку вместе с Японией возглавить группу D.

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Иордания же сокрушила Малайзию, став лидером группы E. Главными героями встречи стали Аль Марди и Аль Тамари, которые оформили по дублю в ворота соперника. Благодаря этому Иордания опередила Южную Корею по дополнительным показателям.

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