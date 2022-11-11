Центральною парою на цій стадії буде протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля. Команда Хосепа Гвардіоли прийме підопічних Юргена Клоппа на Етіхаді.

Де Дзербі вибив Зінченка з Кубка ліги, Манчестер Сіті пройшов Челсі, Ліверпуль врятувався по пенальті, Тоттенхем вилетів

Представників України в Кубку ліги вже не залишилося – Арсенал, Евертон і Брентфорд вилетіли з турніру. Відповідно, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк втратили шанси на трофей. Боротьбу продовжує хіба що екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який із Брайтоном і вибив Арсенал. У 1/8 "чайки" зіграють із Чарльтоном.

Поєдинки 4-го раунду Кубка ліги будуть зіграні впродовж тижня, який почнеться 19 грудня, інформує офіційний сайт турніру.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги 2022/23:

Вулверхемптон – Джиллінгем

Саутгемптон – Лінкольн Сіті

Блекберн – Ноттінгем Форест

Ньюкасл – Борнмут

Манчестер Сіті – Ліверпуль

Манчестер Юнайтед – Бернлі

МК Донс – Лестер

Чарльтон – Брайтон.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка англійської ліги є Ліверпуль, який у серії післяматчевих пенальті обіграв Челсі.