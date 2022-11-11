Манчестер Юнайтед впевнено обіграв Астон Віллу, двічі відігравшись впродовж зустрічі. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла на "Футбол 24".

Кубок Ліги 2022/23, 1/16 фіналу

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 4:2

Голи: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Б. Фернандеш, 78, Мактомінай, 90+1 – Воткінс, 48, Далот, 61, (аг.)

У першому таймі команди не забивали, але вже на старті другого обмінялись голами – Марсьяль блискавично відповів на гол Воткінса. Астон Вілла знову вийшла вперед завдяки автоголу Далота, але далі забивав лише Манчестер Юнайтед.

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Рашфорд, Бруну Фернандеш та Мактомінай добили суперника та дозволили "червоним дияволам" вийти до наступної стадії.

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