Кубок Англії, 1/32 фіналу

Тоттенхем – Портсмут – 1:0

Гол: Кейн, 50

Мідлсбро – Брайтон – 1:5

Голи: Акпом, 13 – Гросс, 8, Лаллана, 30, Мак Аллістер, 58, 80, Ундав, 88

Брентфорд – Вест Хем – початок матчу о 19:30

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Портсмут на власному полі поступився Тоттенхему. Середняк третього за силою дивізіону добряче попив крові "шпорам", дозволивши забити у свої ворота лише один раз. Долю матчу вирішив Харрі Кейн, який на початку другого тайму створив і оформив гол: отримавши сферу на лівому фланзі, він обігрався з партнером, і з лінії штрафного закрутив у дальній кут повз голкіпера.

Брайтон розтрощив Мідлсбро. Підопічні Роберто Де Дзербі вийшли вперед вже на початку матчу, але за 5 хвилин отримали гол у відповідь. Лаллана в середині тайму відновив перевагу "чайок" і претенденту на вихід в АПЛ довелось щось вигадувати у перерві. Дива на сталось: тріумфатор ЧС-2022 у складі збірної Аргентини Мак Аллістер після відпочинку оформив дубль, а Ундав поставив масну крапку у матчі. Брайтон впевнено виходить в 1/16 фіналу турніру.

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