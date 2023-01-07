"Ніхто не отримав задоволення від поразки, особливо я. Ви можете контролювати свою гру, але ви не завжди можете контролювати результат. Ми зіграли чудово з багатьох боків. Ми завжди можемо бути кращими, але наша гра була хороша, якщо взяти до уваги, що команда Ман Юнайтед у хорошій формі.

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Ми повинні демонструвати таку гру й надалі. Потрібно взяти цю впевненість та ставитися до кожної гри з таким же духом і зосередженістю. Наприкінці минулого сезону ми побачили, що це може дати, коли в деяких великих матчах люди не очікували, що ми виграємо. А ми вигравали. Тому нам потрібно йти далі", – наводить слова Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Додамо, що Манчестер Юнайтед переміг Евертон (3:1) та пройшов далі в Кубку Англії. Справи в команди Миколенка невтішні і в чемпіонаті – 18 місце після 18 зіграних матчів.

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