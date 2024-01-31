Кубок Африки, 1/8 фіналу

Марокко – ПАР – 0:2

Голи: Макгопа, 57, Мокоена, 90+5

Вилучення: Амрабат, 94

На 85-й хвилині Хакімі не реалізував пенальті (повз)

Другий день поспіль стадія плей-офф Кубка Африки приносить велику сенсацію. Після того, як господарі турніру Кот-д'Івуар змогла пройти чинних чемпіонів із Сенегалу, команда ПАР вибила одного з головних фаворитів усього турніру, збірну Марокко. Після перших матчів своєї команди на турнірі наставник "Атлаських левів" Валід Реграгі виправдовувався спекою і денним часом проведення матчів. Останні матчі команда Марокко починала грати ввечері, проте більш переконливим її виступи від цього не стали.

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У Сан-Педро перший м'яч у ворота Яссіна Буну на 57-й хвилині був забитий форвардом з місцевого клубу Орландо Пайретс Евіденсом Макгопа. Збірна ПАР "розрізала" свого суперника в центральній зоні та вивела дев'ятого номера на ударну позицію.

Марокко міг врятуватися! В одному з епізодів м'яч влучив у руку центральному захиснику ПАР Мвала, і після відеоперегляду арбітр призначив пенальті. Ця розв'язка сталася на 85-й хвилині: Хакімі випросив право виконати пенальті в Аміна Харіта. Він підійшов до 11-метрової позначки вдруге у своїй кар'єрі та пробив у поперечину. Перший раз для правого захисника/латераля ПСЖ теж завершився провалом – у відбірковому матчі до ЧС-2026 проти Танзанії...

Уже в компенсований час опорник збірної ПАР Мокоена забив прямим ударом зі штрафного. У чвертьфіналі його команда зустрінеться з Кабо-Верде.