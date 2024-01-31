Кубок Африки, 1/8 финала

Марокко – ЮАР – 0:2

Голы: Макгопа, 57, Мокоэна, 90+5

Удалён: Амрабат, 94

На 85-й минуте Хакими не реализовал пенальти (мимо)

Второй день подряд стадия плей-офф Кубка Африки приносит большую сенсацию. После того, как хозяева турнира Кот-д'Ивуар смогла пройти действующих чемпионов из Сенегала, команда ЮАР выбила одного из главных фаворитов всего турнира, сборную Марокко. После первых матчей своей команды на турнире наставник "Атласских львов" Валид Реграги оправдывался жарой и дневным временем проведения матчей. Последние матчи команда Марокко начинала играть вечером, однако более убедительным её выступления от этого не стали.

Кубок Африки: Кот-д'Ивуар узнал соперника по четвертьфиналу - он отличился двумя блицкригами в дерби

В Сан-Педро первый мяч в ворота Яссина Буну на 57-й минуте был забит форвардом из местного клуба Орландо Пайретс Эвиденсом Макгопа. Сборная ЮАР "разрезала" своего соперника в центральной зоне и вывела девятого номера на ударную позицию.

Марокко мог спастись! В одном их эпизодов мяч угодил в руку центральному защитнику ЮАР Мвала, и после видеопросмотра арбитр назначил пенальти. Эта развязка произошла на 85-й минуте: Хакими выпросил право исполнить пенальти у Амина Харита. Он подошёл к 11-метровой отметке второй раз в своей карьере и пробил в перекладину. Первый раз для правого защитника/латераля ПСЖ тоже завершился провалом – в отборочном матче к ЧМ-2026 против Танзании...

Уже в компенсированное время опорник сборной ЮАР Мокоэна забил прямым ударом со штрафного. В четвертьфинале его команда встретится с Кабо-Верде.

