У середу, 24 січня, відбулися матчі 3-го туру групового етапу Кубка Африки у групі E. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Африки, група Е, 3-й тур

ПАР – Туніс – 0:0

Намібія – Малі – 0:0

У середу група Е відзначилася низьким тоталом. У жодному з двох матчів уболівальники так голів і не дочекалися – ПАР розіграв безгольову нічию з Тунісом, а Намібія – з Малі. Вперше на поточному Кубку Африки обидва матчі туру в одній із груп завершилися з рахунком 0:0.

За підсумками цих зустрічей Малі і ПАР вийшли в плей-офф Кубка Африки безпосередньо, а Намібія, яка посіла підсумкове третє місце, вийшла з групи за додатковими показниками.

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Головний тренер збірної Тунісу Джалель Кадрі офіційно став безробітним. Він оголосив про свою відставку ще перед грою, і результат матчу з ПАР ніяк не вплинув би на його рішення. Приймати його відставку доведеться новій голові Федерації футболу – колишня очільник Ваді Джарі перебуває у в'язниці за розтрату коштів.

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