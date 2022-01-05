Джон Кейстер, який очолює національну команду Сьєрра-Леоне, отримав неприємності ще до старту турніру.

За день до оголошення заявки на Кубок Африки, який відбудеться в Камеруні, 51-річний тренер отримав повідомлення з погрозою вбивства. Джон Кейстер заявив про це у поліцію, повідомляє BBC.

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За словами наставника Сьєрра-Леоне, який вперше з 1996 року вивів команду на Кубок Африки, від нього вимагали не брати деяких гравців на турнір.

"Прикро, що справа доходить до таких речей, коли тебе погрожують вбити. У якій сфері б ти не працював, такого ніхто не заслуговує. Тим більше, що команда пройшла такий шлях до цього турніру", – заявив Кейстер.

Кубок Африканських націй-2022 стартує 9 січня, а фінал запланований на 6 лютого. Суперниками Сьєрра-Леоне в групі E стануть Алжир, Кот-д'Івуар і Екваторіальна Гвінея.

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